《逃犯條例》修訂引來軒然大波，社會連接出現大型示威遊行。港政務司司長張建宗23日發文，重申政府已完全停止《逃犯條例》修訂工作，並稱政府在未來三年會聚焦發展經濟、加強與青年溝通。港鐵主席馬時亨23日表示，香港染上嚴重的疾病，需由各方研究解決方法。

據《香港01》報導，政務司司長張建宗23日發表網誌稱，特區政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年七月結束，條例草案屆時將自動失效，政府會接受這事實。又指行政長官林鄭月娥已就政府修例工作不足，誠心向市民致歉。他指，政府在未來三年會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通。

張建宗表示：「過去兩年，特區政府做了不少實事。」張建宗認為，林鄭月娥上任至今發表兩份《施政報告》，提出近500項政策措施，在多個範疇取得階段性成果。

面對香港現況，港鐵主席馬時亨於23直言，從未見過社會如現時般撕裂，「搞的我好心痛，多年來都未見這麼撕裂過」。馬形容，香港由「爭氣之都」變成「怨氣之都」，年輕人多怨氣社會出現多個問題。他表示，香港染上嚴重疾病，不能再說百分百健康，需由各方面研究解決方法，政府尤其需與權益人對話，相信特首有解決良方。

(中時 )