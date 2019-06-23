高雄市區23日凌晨據傳許多民眾聞到豬屎味，網友上PTT高雄版留言，被轉貼到臉書粉絲專頁，再酸韓「聞到發大財」；不過，高市環保局表示，當時透過1999通報只有3通，但稽查人員到場時異味已散去，並未發現明顯汙染源。

6月初高雄市區也曾多處傳出異味，當時環保局解釋應是季節性問題，稽查人員追查，發現是阿勃勒樹開花散發的味道，但部分民眾仍無法接受，認為植物的味道應該不會濃烈得讓人遠遠聞就受不了。

23日凌晨PTT高雄版出現民眾留言，又聞到豬屎味，陸續有鳳山、苓雅、建國路、國道1號附近民眾回應說都有聞到，網友也不忘趁機再酸韓國瑜，「市長忙選總統」、「聞到味道可以發大財」。

然而，高市環保局稽查科長馬振耀表示，凌晨3點到清晨，透過1999通報的異味案件只有3件，分別是三民區2件、前鎮區1件，不過等稽查人員趕抵時，已沒有聞到任何味道。

高市環保局呼籲，民眾聞到不明異常味道時，可打1999或公害專線0800066666回報，並提供明確位置，由環保局人員會同確認異味狀況、汙染來源，以增加查獲汙染的機會。

(中時 )