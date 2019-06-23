香港《逃犯條例》修訂的爭議未息，政務司長張建宗今表示，「特區政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效」，「政府會接受這事實」。未來3年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。

張建宗今在政府網站個人頁面中發表網誌稱，「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，「香港要盡快回復平靜。讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」，未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。

張建宗在這篇題為〈攜手重新出發 重建互信和諧 培育創科人才 掌握無限機遇〉的網誌中，重申特首林鄭月娥已就「政府修例工作不足」，誠心向市民道歉，希望社會各界體諒。

他還指出，林鄭月娥上任以來發表的兩份《施政報告》，提出近500項政策措施，在多個範疇取得「階段性成果」，當中包括創科發展；並以至少8段列舉了相關措施。

(中時 )