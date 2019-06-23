駐港解放軍營開放日門票發放 市民大排長龍 13:172019/06/23 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍駐港部隊本月29、30及7月1日，先後開放石崗、新圍及昂船洲軍營予市民參觀，門票早上在5個軍營外免費發放。 星島日報報導，雖然門票早上8點半才開始派發，但在九龍塘聯福道和柯士甸道槍會山的軍營外，大清早便有人到場排上長長人龍等候，有排隊人士早於清晨5時許便已到場。 解放軍駐港部隊將於29日開放石崗軍營及新圍軍營，30日至7月1日開放昂船州軍營。這次開放日合計共發出3萬張門票，昂船洲軍營佔13000張，新圍及石崗軍營分別有9000及8000張。 (中時 ) #軍營 #開放 #門票 #駐港 #石崗 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新版負面清單 服務業受關注 04:092019/06/19 話題觀察 陸「2019版外商投資准入負面清單」即將發布 10:012019/06/19 財經 議員批放雙城論壇假消息 柯文哲改口 10:222019/06/20 政治 小夫妻收門票 男童前表演活春宮！ 15:172019/06/20 時事 反送中未平 陸駐港軍營將開放參觀 18:012019/06/20 兩岸 擁抱「開放銀行」 系統投資先做好 22:012019/06/20 財經 綠舞FUN暑假 主題園區門票5折 04:102019/06/21 證券．權證 員林潑水節要登場了 不用花錢買門票就過癮戲水打水仗 18:182019/06/21 生活 台北老爺 入住送扭蛋展門票 04:092019/06/23 產業．科技 兩岸熱門新聞 殲-20掛載神飛彈 美寢食難安 - 日報 兩岸史話－清代制度 皇帝一日吃兩餐 - 日報 S-300擊落美無人機 陸部署福建對台 - 焦點新聞 - 旺報 駐港解放軍營開放日門票發放 市民大排長龍 - 兩岸 - 中時 港政務司司長：未來三年拓經濟民生 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。