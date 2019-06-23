中共解放軍駐港部隊本月29、30及7月1日，先後開放石崗、新圍及昂船洲軍營予市民參觀，門票早上在5個軍營外免費發放。

星島日報報導，雖然門票早上8點半才開始派發，但在九龍塘聯福道和柯士甸道槍會山的軍營外，大清早便有人到場排上長長人龍等候，有排隊人士早於清晨5時許便已到場。

解放軍駐港部隊將於29日開放石崗軍營及新圍軍營，30日至7月1日開放昂船州軍營。這次開放日合計共發出3萬張門票，昂船洲軍營佔13000張，新圍及石崗軍營分別有9000及8000張。

(中時 )