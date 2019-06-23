高雄市長韓國瑜22日晚間到台中市出席大型造勢活動，下午起現場就陸續湧入大批民眾，支持者也在天黑後點起手機燈光、揮舞國旗旗幟，讓現場呈現一片燈海、旗海。對此，自由作家洛杉基直言，若將韓國瑜的造勢活動，與獨派綠營任何一次造勢活動相比，最大的差別就是「國旗數量」。

韓國瑜造勢大會台中場出現許多感人畫面，前台中市長胡志強妻邵曉鈴，身穿國旗T恤在舞台向大家鞠躬再鞠躬，讓現場不少韓粉淚崩。此外，在國民黨立委許淑華等主持人帶領下，在場支持者以手機燈光組成燦爛燈海，展現台中人氣紅不讓，韓與妻子李佳芬在旗手維安下，花了25分鐘大進場，才走到台上發表演說。

韓國瑜在台上提及綠營初選民調到《公投法》，他痛批現在民進黨得了權力中毒症，每件事都只想到自己權力，並痛批民進黨針對高雄登革熱疫情，抱著幸災樂禍態度，實在太可惜，他拜託鄉親團結起來給民進黨教訓，讓民進黨下台，找回美好的台灣。

對此，洛杉基在臉書發文指出，如果將韓國瑜的造勢活動，與獨派綠營任何一次造勢活動相比，最大的差別就是國旗數量。前者數萬國旗飄揚，後者看不到一面國旗！他說一個號稱「我們國家的名字就叫中華民國」的政黨，竟然如此羞於拿國旗，「正如一個號稱愛家的男人，皮夾子裡沒有一張家人照片，不戴結婚戒指，你信嗎？」

(中時電子報)