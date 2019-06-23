常年關心兩岸局勢華夏創意文化交流協會，在6月22日於台北市張榮發基金會國際會議中心，舉行「中美貿易戰的困局與展望」為主題的夏季論壇， 蒞會的貴賓有前國防部長伍世文、前海軍總司令苗永慶上將、董翔龍上將等，並由蔡翼教授、陳子昂研究員發表演講，兩位學者都認為，美國針對中國大陸所發動的貿易戰，是美國利益角度出發，法理上其實不堅實，而且雖然美國看似來勢洶洶，但中國大陸也有足夠的籌碼，這場貿易戰幾乎確定是長期的，這對中國大陸又較為有利。

這場論壇從下午兩點開始到五點半結束，分成兩個階段舉行，第一階段有兩個專題演講，首先是由東亞統合研究中心國際事務專家蔡翼教授發表 「揭開中美貿易戰的真相」， 針對中美貿易逆差真相進行剖析，並對中美兩國關係未來發展進行探討；接著由資策會產業情報研究所(MIC)總監陳子昂發表:「中美貿易戰對台灣產業的影響及因應對策」，就中美貿易戰對兩岸科技產業的衝擊，及對於全球經濟發展產生的影響進行分析。

蔡翼教授演講時表示，美國總統川普說中國大陸「侵奪智慧財產權」與「巨大貿易逆差」，其實都不準確，事實上，大陸改革開放以來，西方企業進入中國大陸時，雙方的合作條約大多數都有技術轉移的條文，這是符合美國的智慧財產法律的。然而，大陸學習的很快，在5G的專利數量上，華為公司佔到最多，達到15%，甚至在前十名的專利數量中，還有排名第五的中興通訊與排名第九的中國電信科學技術研究院（CATT），加總起來達到30%，這才是美國最感到威脅的部分，也就是說，美國擔心其實是中國大陸掌握的專利數量。

學者蔡翼認為，大陸與美國的經濟差異並不如美國所說的那麼大。(圖/華夏創意文化交流協會)

至於美中貿易逆差也有誇大的成份，根據中國大陸海關資料，2018年大陸外銷到美國的商品貿易順差

4192億美元，確實相當龐大，但是僅看貨品貿易順差會產生誤判，因為這個貿易順差中「沒有反映美國企業設立在大陸子公司所銷售的貿易額」，也「無法顯示美國企業委託大陸代工廠生產後，再銷給美國的商品」。

更明顯的例子是，美國好萊塢的熱門電影，在中國大陸多半都有極好的票房表現，光是2018年，好萊塢在中國大陸的票房收益就達到90億美元，這卻沒有顯示在中美雙邊的貿易額當中。

如果歐亞陸橋能夠完成，從東亞到歐洲的陸運時間，將比海運要縮短2/3。(圖/海上絲路協會)

因此比較準確的算法是兩國的貿易總銷售額做比較，這是美國前國務卿鮑威爾在2005年所提出的，若以這樣的算法，美中兩方的貿易差額僅在310億。

蔡翼教授認為，中國大陸雖然不民主，但是沒有任期制的顧慮，也使領導者可以規畫很長的經濟戰略部局，最明顯的就是「一帶一路」，推動新亞歐陸橋，也就是泛亞鐵路的便利化，假如能夠完成，其運輸效率與成本，將比現行的海運要快速，也要便宜的多，因此歐洲國家大多數是樂觀其成。從這角度來看，美中各自有優勢，貿易戰是長期的，聰明的國家並不會選邊站，台灣必須認清什麼對我們最有利。

MIC總監陳子昂研究員表示，美中貿易戰很大程度在於，美國要求中國大陸經濟政策必須所有改變，包括擴大自由市場、保障智慧財產權等所謂「結構上的改變」，而大陸官方也部分同意，因此習近平在2019年的「第二屆一帶一路高峰論壇」說到將會「擴大外資進入」、「加強保護智慧財產權與國際合作」、「實施國際宏觀政策經濟協調」。當時多數觀點認為，這樣的承諾應該能解決貿易戰了，然而美國卻加重了貿易戰的力度，原因出在於美國要求中國大陸的經濟改革「必須交由國際監督」，這對大陸而言，已是干預內政，因此絕對無法答應。另一個癥點在於美國要求大陸「減少國營企業補貼」，這也觸及中共的底線，首先中共雖然改革開放，但是仍然堅持社會主義路線，因此國企必不可廢；另外大陸所推動的幾項重大建設，仍是以不問利益的國營企業為主要工具，如果減少補貼，根本就推不動。也就是說，美中貿易戰，仍會持續下去。

話鋒一轉，陳子昂研究員提到台灣，他指出台灣也捲在貿易戰當中，如果美國真的對大陸發動第三波關税25%加徵，台灣的半導體業、電子業幾乎是全部無一悻免，需注意2017年中國大陸前20大出口商，台商就佔了10家，且全部是資通訊廠商。

許綿延說:中美貿易戰再起風雲，這個事件受到全球的矚目，雖然這是中美兩大貿易夥伴的紛爭，但是台灣與大陸市場生產鏈的關係，多少會受到波及。所以台灣也不能置身事外，為了讓國人能夠在政治事件的幕後了解中美貿易戰的真相，和所牽引出來對台灣產業的影響，才能有所因應，讓台灣的損害減到最輕。

(中時電子報)