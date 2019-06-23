高雄市長韓國瑜造勢人氣指數無人能及，「榮耀新中華、歡樂向前行」韓國瑜造勢大會台中場22日登場，20萬韓粉擠爆7期豪宅區。但前外交官介文汲在臉書警告，20萬人出席台中場是韓粉給韓國瑜的再一次信任票，但是否能保證韓就一定會贏得國民黨的初選，未必。他並列出，7/15前國民黨初選恐有4大變數。

國民黨2020總統民調執行時間為2019年（民國108年）7月8日至14日，每天晚上6時30分至9時30分，並在7月15日公布結果，7月17日提報中常會、7月28日全代會通過。

前外交官介文汲在臉書表示，20萬人出席台中場是韓粉給韓國瑜的再一次信任票，但是否能保證韓就一定會贏得國民黨的初選，未必，因還有很多變數。

變數一：時間，現距7/15還有三個星期，還可能發生很多意想不到的事；

變數二：即將舉行的三場國政願景電視發表會，相對下，韓失分機率不小；

變數三：郭首富越來越猛撲天蓋地的吸睛政治廣告行銷；

變數四：力道更強更猛的進階版黑韓攻勢。

介文汲說，背水一戰的韓看來只有攻擊再攻擊一途了。拉下民進黨不能只是口號；花媽的3千億負債，氣爆善款流向、輕軌車廂採購弊案，大家都在等一個交待。南部國際機場、高雄自貿區等政見也不能因蔡英文反對就束諸高閣了。他最後表示，攻擊是最好的防守，沒有攻擊力，對手會很快地把韓鎖進牆角。

(中時電子報)