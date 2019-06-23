勞動部長許銘春昨夜到罷工現場慰勞長榮空服員，引爆在桃機善後的長榮地勤不滿，她一句話稱空服員罷工是為了飛安，航空業者聞言更怒批她大外行，到底知不知道空服員訴求內容？民航局低調回應許銘春所言，民航局無意為任何業者背書，但長榮航空過去三十年飛安表現普遍獲得認可。

長榮空服員罷工是否真為飛安，民航局表示，尊重許部長的看法。飛安是所有民航事業從業人員共同努力的成果，也是大家一起繼續堅持的目標。作為主管機關，民航局無意為任何業者背書，但長榮航空過去三十年在飛安上的表現，確實得到國際間同業或者民航組織普遍的認可。

航空界人士分析，此次空服員罷工與年初的機師罷工有很大不同，機師要求在部分航線上增加派遣人力，雖然資方認為原本派遣方式已經「優於法令規定」，但機師們直接訴求「過勞」與飛安，確實也讓資方很難招架，最後不得不讓步。

而空服員工會與資方歧見最大的日支費、勞工董事、禁搭便車等訴求，不僅與飛安無關，禁搭便車甚至反遭資方質疑會影響飛安。許銘春說空服員罷工是為了飛安，讓人懷疑她到底知不知道空服員訴求內容？顯見許銘春說法是大外行。

(中時電子報)