維護民眾生命財產安全，財團法人新北市靈鷲山慈善基金會今(23)日於靈鷲山聖山寺舉行開山36周年慶，捐贈新北市政府500只住宅用火災警報器，由市長侯友宜親自接受捐贈，侯市長表示靈鷲山聖山寺為當地重要的民間信仰，曾捐贈災勘車給貢寮消防分隊，並連續三年捐贈各類救災器材及火災警報器，熱心公益、默默耕耘，深受地方各界好評與肯定，衷心感謝其善行義舉。

侯友宜表示，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，而延遲發現火災及未即時逃生易釀成重大人命傷亡；藉由住宅用火災警報器即早偵知、即時預警的功能，便能儘早發現火災，提升民眾生命財產安全。107年本市曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的成功案例15件，108年在新店、平溪、中和、板橋等區也都有成功案例，故越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

本次捐贈之住宅用火災警報器，將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭，並由消防單位全面到府安裝。侯市長也鼓勵民眾可自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，以保護自身居住安全，同時也誠摰籲請民間及慈善公益團體熱心捐贈，共同挹注關懷弱勢資源，期許藉由住宅用火災警報器，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭。

(中時電子報)