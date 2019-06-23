開季以來洋基的傷兵漸漸回歸，組成的鑽石打線不容小覷，回歸第2場比賽的「法官」賈吉(Aaron Judge)雖然安打難產，不過從他的雷射肩美技來看，身手一點都沒生疏，連隊友賈登納(Brett Gardner)都大讚：「沒有人能取代賈吉，他回來真好！」

洋基重砲「法官」賈吉自4月21日腹肌拉傷後，缺陣長達2個月終於在昨天比賽傷癒復出，雖然近2場比賽總計6打數還沒有安打出現，不過鎮守右外野對他來說還是游刃有餘。

6局上半洋基與太空人戰成2比2平手，面對洋基先發投手田中將大，史塔西(Max Stassi)敲出右外野方向落地安打，史塔西認為這球有機會上到二壘，沒想到賈吉一次又快又準的雷射肩傳球，將史塔西刺殺在二壘前，順利抓到第3個出局數。

洋基打線超幫忙，厄薛拉(Gio Urshela)5局下半2分炮，以及史坦頓(Giancarlo Stanton)2度敲下超前安打，幫助洋基以7比5收下近期的8連勝，也追平連續25場比賽開轟的隊史紀錄。除此之外堅固的守備也是勝利關鍵，賈吉雷射肩助殺、史坦頓接殺飛球美技、以及厄薛拉多次漂亮傳接，讓對手無法越雷池一步。

「沒有人能取代法官，」賈登納在賽後忍不住說，「他和史坦頓都是外野最強大的防守，無人能取代，他們能回來真的太棒了！」

(中時電子報)