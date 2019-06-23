就在美國與伊朗關係緊張升溫之際，德黑蘭官方伊朗通訊社（IRNA）22日宣布處決一名前伊朗國防部雇員，報導稱該雇員先前為美國政府及美國中央情報局（CIA）擔任間諜。

美國有線電視新聞網（CNN）、《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）引述官方伊朗通訊社、伊朗國營伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，指出伊朗已經處決一位名叫哈吉扎瓦爾（Jalal Haji Zawar）的前國防部雇員，伊朗軍方發布聲明表示，哈吉扎瓦爾因涉嫌替CIA及美國政府擔任間諜而遭到軍方起訴。

報導指出，哈吉扎瓦爾於2010年遭伊朗軍方解職，隨後被控為CIA擔任間諜，調查期間檢方從他的住處找到能證明他參與間諜行動的文件及設備。

報導稱哈吉扎瓦爾被判死刑主要基於他的自白及查到的證據。不過新聞內容並未明確點出他在何時已被行刑。

另外，哈吉扎瓦爾的前妻也因涉嫌參與間諜行動被判處15年有期徒刑。

針對伊朗官方消息，CIA拒絕回應。

自從美國總統川普於2018年宣布退出伊朗核子協議後，美伊關係陷入緊張，5月4艘油輪在中東波斯灣遭到攻擊，6月又有2艘油輪遇襲，美國劍指伊朗，兩國緊張關係再升級，川普上周原預計對德黑蘭發動空襲，考量到可能造成當地150平民死亡慘劇，他在宣布執行任務後10分鐘緊急縮手，不過川普22日又宣布將在周一對伊朗實施重大新制裁。

(中時電子報)