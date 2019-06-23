天使隊老將普侯斯(Albert Pujols)隨隊造訪紅雀3連戰，他23日在紅雀觀眾面前揮出陽春全壘打。這對普侯斯來說稀鬆平常(生涯早就600轟)，紅雀球迷的巨大歡呼聲卻讓他感動不已。「我跑完壘包，從本壘返回休息區，難忍激動。我們輸掉了比賽，但是能為球迷獻上這一切的感覺真是美妙。」

普侯斯開轟之後，現場4.6萬紅雀球迷起立鼓掌，可能是大聯盟史上給予敵隊球員致上的最大歡呼聲。普侯斯效力紅雀11年，拿下兩座世界大賽冠軍，但他轉到天使已經8年，難得的是紅雀球迷仍把他視為英雄。儘管身處敵營，在熱情的觀眾面前普侯斯仍脫帽回禮，配合他與隊友卓奧特(Mike Trout)相擁的鏡頭，大聯盟官網引用電影《魔球》的台詞：「你怎能不愛棒球？」

How can you not be romantic about baseball? pic.twitter.com/gN3DenDthZ — MLB (@MLB) 2019年6月22日

天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)說：「紅雀球迷今日事事如意，他們贏球了，還看到普侯斯全壘打，他們始終最敬愛普侯斯。」普侯斯的合約持續到2021年，他的600轟與3000安都是在天使達成，不過即使他日後退休，也永遠是紅雀的招牌人物。

本來天使不會輸球，因為中繼投手潘尼亞(Felix Pena)守備短打時暴傳三壘，莫名其妙失掉兩分，終場紅雀以4-2獲勝。由於天使派出假先發，所以潘尼亞才是實質上的先發投手，他近來糟糕的表現可能導致他被轉成真正的中繼投手。

(中時電子報)