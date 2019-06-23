2019英國女王草地網球賽男單賽事又是看老將表演，將由37的西班牙好手F.羅培茲（Feliciano Lopez）和34歲的法國選手西蒙（Gilles Simon）爭冠，兩人年紀加起來71歲，成了場邊其中一個觀賽焦點，今晚就看是F.羅培茲能再度稱王，還是西蒙首度高舉冠軍盃。

這是F.羅培茲繼2017年在女王草地賽奪冠後第一場決賽，他說：「很開心，不敢相信又打進女王草地賽決賽，我們這群老傢伙還能表現這麼好太瘋狂了，覺得自己很幸運還能在職業賽事有能力和其他人拚戰，真的從來沒過37歲還能挺進到女王草地賽決賽。」

F.羅培茲和英國名將A.莫瑞合作男雙，在女王草地賽挺進到決賽。(路透)

在英國女王草地網球賽單、雙打兼項的F.羅培茲，不只單打進決賽，雙打也和傷癒復出的地主名將莫瑞（Andy Mirray）晉級到決賽，而且單、雙打兩場比賽之間才休息12分鐘，今晚仍繼續一日兩戰，先拚單打冠軍、再拚男雙冠軍。

法國網球選手西蒙要爭取生涯第一座英國女王草地賽男單冠軍。(美聯社)

F.羅培茲補充：「一日兩戰當然累啊！這星期我打太多場比賽，過去曾經因為受傷，還沒一周之內拚這麼多場過，甚至過去6個月還沒三連戰過，儘管身體告訴我很痠痛了，還是會準備好面對決賽的。」

擋在F.羅培茲冠軍路上的西蒙，要挑戰成為第一位在女王草地賽封王的法國選手，目前世界排名第38的西蒙，在準決賽擊敗世界排名第13的俄羅斯23歲選手麥維德夫（Daniil Medvedev），而麥維德夫是打進這項賽事男單四強的俄羅斯第一人，也是四強當中世界排名最高的，可惜無緣搶下決賽門票。

(中時電子報)