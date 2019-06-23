陽岱鋼自6月打交流賽以來，打擊率高達4成23，26打數中敲出11支安打，其中有2發全壘打，更曾一度在19號對戰歐力士代打敲出致勝二壘安打，不過卻一直沒獲得教練青睞先發，本週5場比賽僅有3次後半場替補機會，更有2場直接「冰」到最後。今日巨人面對軟銀派出的先發左投和田毅，陽岱鋼終於排在先發名單上，不過第7局就被換下場。

巨人本場比賽派出強投菅野智之掛帥先發，沒想到首局就遭軟銀痛擊，軟銀首名打者福田秀平首打席陽春炮，菅野投出2個保送及被敲1安被攻佔滿壘，松田宣浩敲安並趁游擊手失誤一舉攻下2分，甲斐拓也高飛犧牲打有有1分進帳，軟銀首局就攻下4分大局。

陽岱鋼2局下半首打席選到保送上壘，靠著隊友安打一度攻戰三壘，但可惜炭谷銀仁朗敲出滾地球成為第3個出局數。4局下半巨人第四棒岡本和真也開轟，敲出陽春炮幫巨人攻下首分，比數為1比4落後，而陽岱鋼則是遭到三振。

6局下半2人出局後，巨人打者大城卓三敲出二壘安打，接著陽岱鋼本場第2次選到保送上壘，可惜若林晃弘的滾地球結束巨人攻勢。

7局上半，巨人將今日2保送1三振的陽岱鋼換下，由左投高木京介打第六棒，結果一上場就被軟銀左打福田秀平敲出右外野方向陽春炮，為本場個人第2轟，將比數擴大成5比1領先。巨人本場比賽將盡全力搶勝，若今天再贏戰勝軟銀，就能奪得今年跨聯盟交流賽龍頭。

(中時電子報)