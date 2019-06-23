大政治大爆卦-無色覺醒》20萬手機燈海 堅持挺韓2020 14:172019/06/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 挺韓國瑜「榮耀新中華、歡樂向前行」台中造勢活動，22日在台中市7期豪宅區展開，一早就有韓粉聚集舞台前，還有182家攤商進駐，瀑布香腸、冷飲及國旗商品攤前大排人龍，攤攤熱賣無冷場，大賺韓流財。 晚間活動進入最高潮，20萬名挺韓群眾紛紛亮起手機的燈光，現場氣氛歡樂更富公益性，一致堅定支持韓國瑜參選2020。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 選不選2020柯P語帶玄機 林國慶給答案讓人驚 02:282019/06/20 政治 韓選總統可笑？前官員5例證打臉！ 08:232019/06/20 政治 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 韓國瑜王牌是她 數萬韓粉淚崩 18:402019/06/22 政治 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 韓國瑜提出經濟解方「拉進來打出去」 22:212019/06/22 財經 許聖梅突向韓粉道歉「很對不起大家！」 23:002019/06/22 娛樂 韓粉根本不是被騙 妖西：蔡英文2020穩輸！ 23:412019/06/22 政治 沈智慧呼籲韓粉：顧電話守民調 讓韓國瑜出線 23:592019/06/22 政治 為何韓粉仍堅定挺韓國瑜？他列七大原因 09:092019/06/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜四場造勢後...孫大千喊14字 - 政治 黨已經變了！游盈隆爆震撼彈 宣布退出民進黨 - 政治 黃國昌辦反紅媒遊行 陳國祥批： 這才是反民主活動 - 政治 韓國瑜vs.綠營造勢 洛杉基曝最大差別是它 - 政治 比空拍機還狂 從七期豪宅拍韓國瑜造勢影片曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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