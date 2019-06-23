挺韓國瑜「榮耀新中華、歡樂向前行」台中造勢活動，22日在台中市7期豪宅區展開，一早就有韓粉聚集舞台前，還有182家攤商進駐，瀑布香腸、冷飲及國旗商品攤前大排人龍，攤攤熱賣無冷場，大賺韓流財。

晚間活動進入最高潮，20萬名挺韓群眾紛紛亮起手機的燈光，現場氣氛歡樂更富公益性，一致堅定支持韓國瑜參選2020。

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(中時電子報)