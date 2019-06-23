挺韓大會「榮耀新中華、歡樂向前行」22日在台中造勢活動，廣大韓粉熱湧高喊「庶民總統救經濟」，更有韓粉挽起衣袖「救血庫」當天讓捐血車「滿載而歸」，讓韓流造勢多了一份溫暖與愛。

有民眾表示，最近嚴重鬧血荒，捐血中心血庫，不斷警示連續2周低於7天的安全庫存量，現場他看到台中捐血中心，有2輛捐血車停在活動場邊，有很多韓粉不斷持續上捐血車，挽起衣袖「捐熱血」，讓他相當感動。

捐血效應不斷發酵，下午3點多舞台上活動，不斷輪番上陣表演、致詞，但捐血車前仍有大批穿國旗衣、手持小國旗的民眾上車捐熱血，捐血中心表示，大約中午12點多，捐血活動民眾踴躍超乎預期，預計募得近千袋，熱血預計逾20多萬c.c.。

國民黨市議員陳政顯說，韓國瑜造勢場，現場大家情緒激昂，讓民眾見到台灣未來充滿希望，藉由掀起「韓流的力量」，做了更多對台灣更正面、更有意義的事，內心充滿歡樂。

(中時 )