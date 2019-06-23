全台500位攝影高手齊聚2000多坪的荷花區，爭相捕捉荷花美人優美畫面。（陳淑娥攝）

中社花市2000多坪的萬朵荷花盛開，預計花期將至8月底。（陳淑娥攝）

年僅8歲的小男童陳政佑也大顯身手。（陳淑娥攝）

夏天是荷花盛開迎風搖曳的季節，台中后里中社觀光花市23日舉行攝影比賽，全台500位攝影高手齊聚2000多坪的荷花區，拿起專業相機，爭相捕捉荷花美人優美畫面，年僅8歲的小男童也大顯身手。園區更祭出好康，即日起為迎接荷花季，中彰投苗民眾憑證入場只要半價60元。

白、粉、桃紅等色的盛開荷花，是中社花市每年夏季重頭戲，2000多坪的萬朵荷花迎風搖曳，優雅的花姿、加上莊嚴端裝的睡蓮，總讓遊客流連忘返，同時也吸引眾多攝影愛好來取景。荷花美人攝影比賽上午展開，台中市副市長楊瓊瓔也一同出席。

中社花市副理陳月香表示，園區每年都吸引眾多攝影愛好者前來拍攝夏荷，許多遊客詢問攝影技巧，為分享更多荷花愛好者，今年特別辦理荷花美人攝影比賽；負責人賴啟文指出，他種植荷花已經20多年，這次比賽委託台中市攝影協會，將選出最能表現荷花之美的作品。

台中市攝影學會教學組主委翁滄沂表示，多年來在園區有教學課程，大家來這邊拍得很高興。年僅8歲的陳政佑拿著專業相機表示，學攝影只有2周多，今天特別起大早，7點多就來到荷花田捕捉畫面，希望可以打敗大人拿大獎。

荷花美人攝影比賽共約500人參加，將由3000幅作品中選出18幅佳作，中社花市再依主題、用途等，決選出前3名、優選5名以及佳作10名等，第1名將獨得1萬元、第2名5000元、第3名2000元，優選及佳作可獲園區入場券。

中社觀光花市表示，暑假為迎接夏荷到來，園區即日起將提早於7點30分開園，並祭出門票優惠好康，中彰投苗民眾只要憑身分證入園，均一律半價60元入場。

(中時 )