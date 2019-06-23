金門縣長楊鎮浯（前）率同縣府主管在水頭碼頭恭迎雲霄殿祖廟神尊聖駕。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（前）與金城鎮長李誠智（左）恭請雲霄殿祖廟神尊入座。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯自雲霄殿祖廟接下祈福令旗。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（前）與金城鎮長李誠智（後中）、烈嶼鄉長洪若珊（左）、烈嶼鄉代會主席方駿洋（右）虔誠為金門祈福。（李金生攝）

巡安首站烈嶼鄉長洪若珊（右二）自楊鎮浯縣長手中接下祈福令旗。（李金生攝）

兩岸玄天上帝信眾近千人簇擁神尊渡海前進小金門巡安祈福。（李金生攝）

金門在地12家供奉玄天上帝的宮廟也將陸續共襄盛舉。（李金生攝）

來自湖北武當山的道士，為水頭碼頭帶來不一樣的風情。（李金生攝）

兩岸宗教盛會「2019金門平安祈福季」在喧天鑼鼓聲中登場。（李金生攝）

兩岸玄天上帝信眾近千人渡海前進小金門，水頭碼頭熱鬧滾滾。（李金生攝）

金門年度兩岸宗教盛會「2019平安祈福季」今（23）日登場，湖北武當山雲霄殿與廈漳泉17間宮廟信眾近千人，跨海與當地12家同樣供奉玄天上帝的宮廟，展開為期4天的遶境巡安活動，喧天鑼鼓和熱鬧陣頭帶來祥和、喜悅的氣氛。

今年〈金門平安祈福季〉以「真武大帝」，也就是玄天上帝、玄武大帝為主題神祇。大陸湖北省道教協會副會長李玄新及十堰市道教協會副會長石建國帶領廈漳泉玄天上帝17間宮廟近千名信眾跨海共襄盛舉。

今天上午10時20分吉時，金門縣長楊鎮浯率同縣府民政處長陳世保、車船管理處長王垣坤等人在水頭碼頭恭迎雲霄宮祖廟真武大帝神尊入座，遵循古禮焚香祈福後，隨即將祈福令旗轉交給遶境巡安首站烈嶼鄉長洪若珊，分批搭乘客船渡海上岸，五彩旌旗和金黃耀眼陣容，將對口的水頭、九宮碼頭渲染得萬分沸騰。

在為期4天的巡安祈福活動中，雲霄宮祖廟神尊 將駐駕烈嶼鄉南塘真武廟、金城鎮庵前牧馬侯祠、北鎮廟、金寧鄉中堡威靈殿、盤山村廣濟廟、金城鎮北門北鎮廟、金沙鎮浯坑北極殿，並舉辦藝文晚會與平安午、晚宴，同時邀請在地民俗表演團體，為這項年度兩岸交流盛會增添熱鬧。

楊鎮浯縣長指出，金門祈福平安季不僅僅是宗教活動，同時也打造金門慶典的1張名片，形塑觀光的品牌推介，而自2012年武當山在金門北鎮廟分鎮以來，兩地的交流愈來愈頻繁，更建構一種情感的契合，讓兩岸信眾在祥和、歡欣的氣氛中，得到心靈的啟示和慰藉。

(中時 )