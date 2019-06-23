經過昨日休兵後，王柏融今日對戰中日龍重回先發行列，同時此戰為交流賽最後一役，火腿派出大物新秀吉田輝星對戰洋投羅梅洛(Enny Romero)，雙方首局都出現掉分。

首局火腿對在2人出局後，重砲中田翔擊出本季第16號全壘打，一舉攻下2分，王柏融瞄準第一球出棒，可惜敲成本壘後方界外飛球遭到接殺出局；不過下半局中日龍立刻逆轉超前，吉田輝星因送出安打及保送被攻佔滿壘，再被洋將洋炮維西亞多(Dayan Viciedo)的二壘安打追平，接著高橋周平的高飛犧牲打將比數逆轉成3比2。

3局下半中日龍再靠接連安打攻下2分，將比數拉開成5比2，吉田輝星投完3局就退場。5局上半火腿靠2次保送攻占一、二壘，西川遙輝適時安打攻下1分，不過下半局中日龍也追加1分。

6局上半中田翔選到保送後，王柏融敲出一壘方向滾地球，靠野選上壘，接著渡邊諒遭到三振結束此局，火腿以3比6落後。目前王柏融3打席分別為界外飛球接殺、揮棒落空三振、一壘滾地球，尚未有安打貢獻。

(中時電子報)