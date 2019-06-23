高職生影城女廁偷拍 手機一查有其他受害者 15:062019/06/23 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高職生影城女廁偷拍被逮。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市一名女子上月在影城看電影，於戲院廁所如廁時，感覺門外有動靜，抬頭一看，赫然發現有名男子正拿手機正對著她拍，女子嚇得大叫，但男子已倉皇逃逸。女子事後報警，警方查出是一名鄭姓高職生涉案，上月底將他帶回偵辦。 男學生起初否認涉案，強調是看完電影上廁所，因男廁很髒，才跑到女廁，如廁完擔心被誤會，才會用手機螢幕檢視每間廁所裡是否有人，不過警方檢視其手機，發現數名不詳身分女子的如廁畫面，才讓他百口莫辯，依妨害秘密罪嫌送少年法庭審理，至於其他如廁畫面，警方擴大追查是否有其他被害人。 (中時 ) #女子 #手機 #廁所 #警方 #畫面 也許您會感興趣 推薦閱讀 女子離奇腹痛 竟是這物藏肚23年 12:242019/06/19 日常 新莊民宅藏槍毒 警方循線逮人 16:172019/06/19 社會 「全裸私刑」畫面又讓三家電視台中槍 NCC開罰80萬 18:412019/06/19 財經 扶梯崩塌瞬間乘客狂逃 駭人畫面曝 08:002019/06/20 時事 淨化通州副中心營商環境 北京警方嚴查黑仲介 10:032019/06/21 財經 北市美麗華百貨傳女子墜樓 命危送醫搶救 12:352019/06/21 社會 毆打虐待私刑友 女大生5虐1判刑 18:432019/06/21 社會 獨》瞞家人未婚產子 小媽媽幼子丟醫院垃圾桶 發現已死亡 19:342019/06/21 社會 古代寡婦有生理需求？靠一招解決 07:312019/06/22 歷史 摸鄰床女子下體 背包旅館色狼要繳20萬 07:512019/06/23 社會 社會熱門新聞 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 兒看完A片竟找媽發洩 她「抓鳥」躲過一劫 - 社會 悲劇！土城父帶10月大男嬰燒炭雙亡 - 社會 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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