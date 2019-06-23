台北市一名女子上月在影城看電影，於戲院廁所如廁時，感覺門外有動靜，抬頭一看，赫然發現有名男子正拿手機正對著她拍，女子嚇得大叫，但男子已倉皇逃逸。女子事後報警，警方查出是一名鄭姓高職生涉案，上月底將他帶回偵辦。

男學生起初否認涉案，強調是看完電影上廁所，因男廁很髒，才跑到女廁，如廁完擔心被誤會，才會用手機螢幕檢視每間廁所裡是否有人，不過警方檢視其手機，發現數名不詳身分女子的如廁畫面，才讓他百口莫辯，依妨害秘密罪嫌送少年法庭審理，至於其他如廁畫面，警方擴大追查是否有其他被害人。

(中時 )