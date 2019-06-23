長榮空服員本月20日採突襲式罷工迄今4天，已全面引發旅行業者沸騰，台北市旅行公會今（6/23)日下午2點召開記者會代會員表達「眾怒」，理事長吳志健表示，罷工事件僅嚴重影響旅遊消費者權益，旅遊業者的損失更難已估計。

吳志健表示，「最會溝通的政府」應趕快硬起來，不要讓事件繼續延燒，在最短時間內讓事件落幕，同時並立法制定「罷工預告期」。吳志健並強調，本次罷工起因於勞資問題，完全不可歸責於旅行業，長榮航空及桃園空服員職業工會應承擔全部賠償及補償責任，因罷工造成消費者及團體旅客取消之衍生費用，皆應納入補償之適用。

吳志健表示，如果問題近日不能獲得解決，公會將號召業者與旅遊消費者共上街表達嚴正抗議。

台北市旅行公會的聲明：

一、勞工罷工權應該受到尊重，但對於一再濫用突襲式罷工 手段，綁架消費者來謀取自身利益，漠視社會大眾權益 的粗暴行為，必須予以強烈譴責。

二、政府各部門是一體功能必須是一致，在於促進社會和諧與經濟進步，呼籲最會溝通的政府，行政院必須即刻協調勞動部及交通部，促成勞資雙方理性溝通，讓整起罷工事件儘快落幕。

三、航空運輸業已連續發生3次罷工，影響旅行業及消費者權益損失甚鉅，請問政府，明訂合理的罷工預告期，讓社會大眾和旅行業及早因應，真有這麼困難？

四、本次罷工起因於勞資問題，完全不可歸責於旅行業，長榮航空及桃園空服員職業工會應承擔全部賠償及補償責任，因罷工造成消費者及團體旅客取消之衍生費用，皆應納入補償之適用。

五、呼籲交通部觀光局已就本次罷工事件，再次對消費大眾公告旅客參團解約退費處理原則，也懇請各方勿再散播錯誤資訊，別讓無辜的消費大眾及旅行業者再製造衍生更多的旅遊消費糾紛。

(工商 )