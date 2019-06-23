刑事局在新竹、彰化分別查獲改造槍械兵工廠。（胡欣男翻攝）

刑事局在新竹、彰化分別查獲改造槍械兵工廠。（胡欣男翻攝）

日前全台各地接連發生槍擊案，包括人質遭挾持、刑警被殺、建商民宅遭槍擊等，行政院長蘇貞昌下令嚴打黑幫，整頓治安。警政署於18至23日進行為期6天的掃黑並檢肅槍枝專案，共查緝到51把槍，其中有2處為改造槍械的兵工廠。

警方指出，為併同斷絕幫派藉由投資或經營地下錢莊，賺取巨額非法暴利之重要經濟來源，因該等地下經濟活動經常衍生暴力討債犯罪，因此這次掃黑以「檢肅非法槍械」及「掃蕩貸放重利之暴力討債地下錢莊」為重心，抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式強力打擊方式執行「系統性掃黑」。

掃黑部分已檢肅6名治平專案目標、同時逮捕黑幫成員29人，包括竹聯幫與其他地區角頭等不法成員，其中不法事證涉及暴力討債計3件10人。地下錢莊高利貸部分，查獲91人、被害人及關係人多達100多人，違法放貸金額約新台幣1億1200萬元；地下匯兌部分則查扣現金近2000萬，估算通匯金額近14億元。

警政署指出，遏制黑幫氣焰、檢肅非法槍械、掃蕩地下非法金融所衍生的暴力討債，為當前刻不容緩的治安重點工作，中央與地方攜手合作打擊幫派犯罪更列為當前政府治安工作的第一要務。

警政署將持續滾動調整各項檢肅措施、精進查緝作為與辦案技巧，發揮防制與打擊犯罪力量，向上溯源斷絕金流來源，積極扣押犯罪所得，藉由追查犯罪資金流向，阻斷金援及高額利潤之犯罪誘因，徹底從源頭扼止犯罪，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對任何挑釁公權力行為將嚴加究辦，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序。

(中時 )