品冠喬裝飲料店外送員，宣傳新歌〈珍珠奶茶〉。海蝶唱片提供

品冠喬裝飲料店外送員，宣傳新歌〈珍珠奶茶〉。海蝶唱片提供

品冠突擊Taipei Walker編輯部。海蝶唱片提供

品冠將在暑假發行全新專輯《幸福指南編輯部》，首波主打歌〈珍珠奶茶〉旋律洗腦、朗朗上口，成為炎炎夏日消暑退火的沁涼情歌。為了宣傳新歌，品冠卯足全力拍攝一系列「珍珠奶茶」宣傳影片，首先在臉書上挑戰「六種方式吸珍珠奶茶」，以筆管麵、脆笛酥、蛋捲、海苔捲、四季豆、超巨竹輪等六種工具輪番上陣，還因演出太賣力，造成蛋捲插不進封膜不慎打翻飲料弄濕衣服的悲劇，最後登場的浮誇超巨竹輪，更是爆笑演出搏得滿堂喝采，讓歌迷笑虧他諧星魂上身，封他是「被歌聲耽誤的搞笑藝人」。為呼應新專輯，腦筋動得快的他再推出「幸福快遞」特別企劃，化身為萬波飲料外送員，帶著半糖的珍珠奶茶突擊Taipei Walker雜誌編輯部，為此他特地穿起制服、戴起口罩喬裝外送員，出發前被問到最害怕的事？品冠忐忑不安地說：「最怕他們認不出來我！很怕驚喜變驚嚇。」只見他在雜誌社座位區一個個發送飲料，偶爾有幾名員工覺得怪異抬起頭，但多數人都太投入自己工作，沒有在意辦公室這名神祕的外送員，讓他內心警鈴大作，心想「完了完了，這就是我最害怕的結果。」另一方面他也不斷自我安慰：「表示我隱藏得很好，我壓低聲音，語調完全就是一個外送員。」他決定放膽豁出去，直接破梗跟大家相見歡，此時編輯部員工掀起一陣騷動，發出不可思議的驚呼聲，赫然發現原來剛才遞飲料的外送員，居然就是品冠，趕緊抱以熱烈的掌聲彌補，這個後知後覺的反應也讓品冠爆笑：「沒想到你們這麼冷漠！」大家才紛紛解釋因為品冠口罩沒拿下來，雖有合理懷疑，但覺得可能性不大，所以不敢貿然上前搭談，還有紛絲員工捉弄他因為「上半部太像冠佑」，讓他聽聞後哭笑不得。品冠也揹起吉他獻唱新歌〈珍珠奶茶〉，並開放現場點歌滿足現場觀眾，演唱〈掌心〉、〈我以為〉、〈疼妳的責任〉等過去膾炙人口經典作品，現場氣氛既熱絡又溫馨，他笑稱：「大家釋放內心的悶騷後，心中的小鹿都開始蹦出來了。」更有編輯部的男主管透露，女兒非常喜歡品冠，甚至還強迫老婆一起追星，追到後來母女倆都愛上品冠，但他不擔心家中地位不保，反而還跳出來力挺他說：「喜歡這麼陽光的男人，我完全不會擔心。」一席話讓品冠感動不已。為了歡迎品冠的到來，Taipei Walker最後也特製兩版珍珠奶茶的雙封面要送給他，讓品冠開心大喊：「突擊成功！」他也豎起大拇指稱讚：「是我喬裝的太好嗎？不，應該說Taipei Walker的員工都超認真工作的！」「幸福快遞」特別企劃－突擊Taipei Walker雜誌編輯部影片在6月23日中午12：00於品冠 Victor Wong臉書粉絲 專頁首播。而為了感謝粉絲朋友一路以來的相挺，許久沒與大家見面同歡的品冠，也將在7月14日舉辦「幸福指南編輯部」專輯見面會，詳細資訊請密切鎖定品冠Victor Wong臉書粉絲專頁或上品冠官方Instagram：victorwong0226。

(中時 )