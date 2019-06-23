民眾今（23日）下午1時許，在臉書社團發文指出，中安大橋往安坑方向，發生嚴重車禍。新北市新店警分局獲報前往處理，疑似因一輛自小客車逆向，撞上計程車後還波及一旁的油罐車。

車禍造成中安大橋交通受阻，警方正在現場疏導，呼籲民眾提早繞道。車禍共造成6人輕傷，6人意識清醒分別送往新店耕莘、新店慈濟醫院，詳細車禍原因待進一步釐清，警消已通知清潔隊至現場清理油漬。

(中時 )