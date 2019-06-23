新店中安大橋車禍 6人輕傷送醫 15:092019/06/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中安大橋往安坑方向，發生嚴重車禍，車禍共造成6人輕傷。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾今（23日）下午1時許，在臉書社團發文指出，中安大橋往安坑方向，發生嚴重車禍。新北市新店警分局獲報前往處理，疑似因一輛自小客車逆向，撞上計程車後還波及一旁的油罐車。 車禍造成中安大橋交通受阻，警方正在現場疏導，呼籲民眾提早繞道。車禍共造成6人輕傷，6人意識清醒分別送往新店耕莘、新店慈濟醫院，詳細車禍原因待進一步釐清，警消已通知清潔隊至現場清理油漬。 (中時 ) #車禍 #新店 #大橋 #現場 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 四川長寧6級地震：7條往震中農村公路全搶通 13:312019/06/19 兩岸 旺house》八里市區機能成熟 水澍之間吸引首購 09:002019/06/21 財經 旺house》八里市區機能成熟 水澍之間吸引首購 09:002019/06/21 風格 人行調查報告 陸民買股意願提升 04:092019/06/22 焦點新聞 圖輯》挺韓大會台中場 現場凍蒜聲不斷 13:232019/06/22 政治 花蓮百人手沖咖啡 重量級達人現場教學 16:192019/06/22 生活 擅砍湳雅夜市老樟樹 罰施工建商 18:052019/06/22 社會 台船參與創世基金會「愛消防 傳平安」園遊會 18:482019/06/22 社會 長榮罷工現場 有人送暖有人叫囂 19:592019/06/22 生活 種出903斤南瓜 林建訓稱王 04:102019/06/23 地方新聞 社會熱門新聞 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 兒看完A片竟找媽發洩 她「抓鳥」躲過一劫 - 社會 悲劇！土城父帶10月大男嬰燒炭雙亡 - 社會 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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