住在金獅湖邊半世紀的居民上網打臉，說早年金獅湖水位一直蠻高，蚊子也沒現在誇張。（翻攝自王淺秋臉書）

為防治登革熱疫情，高雄市長韓國瑜拋出拉高金獅湖水位、養魚吃孑孓構想，卻遭綠營議員、名嘴炮轟，說高水位反而容易造成孑孓孵化；住在金獅湖邊半世紀的居民上網打臉，說早年水位一直蠻高，蚊子也沒現在誇張，反而是幾年前為了防汛將水位降低，沿岸淺水區才養出一堆蚊子，「酸言酸語都無法幫助我們疫區的居民！」

高市新聞局長王淺秋日前臉書發文，強調防疫要多管齊下、無所不用其極，除了原有的噴藥、清除積水容器等既定方法之外，經市府專家討論擬定新策略，將金獅湖水位拉高、養魚滅蚊，反倒是在政論節目上大肆批評的名嘴，「這些人什麼時候懂水利防疫的！？以這樣專家之姿批評的時候不會心虛嗎？」

王淺秋的發文引來大批市民讚聲，有人說「國家的亂源就是這些名嘴」、「名嘴只懂讀稿子，哪個懂水利防疫」、「評論家就是白的硬說成黑，為主子鬥垮鬥臭對手」、「臺灣＝鬼島，現在想做事能做事都被打壓」。

一名吳姓民眾留言表示，他家住金獅湖旁已50幾年，早年湖水水位一直蠻高的，小孩子都會在湖裡與支流溝渠和攔水壩下面的集水區玩水，湖中有吳郭魚、草魚、曲腰魚、苦車啊（臺語）、土虱、大頭連、鯉魚、鯽魚，還有小型的大肚魚等，蚊子孳生沒像現在這麼誇張，且也沒什麼登革熱疫情傳出。

他說，倒是幾年前為了讓金獅湖有防汛功能，開始整治湖區，將水位降低後，沿岸淺水區就容易孳生病媒蚊，且多在石頭縫之間的積水草叢繁殖，「蚊子多到連我們附近住家裡外都很困擾，這大概也是這裡會有疫情慣性爆發的主要原因之一吧！」

吳姓民眾表示，韓市長提到要在平時將湖水水位提升，待汛期來前就降低，這個方法他覺得很樂觀，應該可以解決大面積的蚊子孳生，對於減少病媒蚊的傳播會很有幫助，雖然他並非防疫專業人員，但生活在金獅湖畔的居民都知道湖區蚊子很多，「任何方式都要試，酸言酸語都無法幫助我們疫區的居民」、「能有另外的滅蚊方式，何嘗不能一試呢」。

居民一發表親身感受，立刻引來網友按讚，有人感嘆「這篇應該上新聞給那個翻白眼的看」。

也有環境科學背景的網友附和「養魚來吃幼蟲，理論上是可以的，也說得通，生物本來就有生剋的問題，至於細節的部份還可以進行實驗室研究」、「成熟的大肚魚每日約可吞食 40.5 隻孑孓，而臺灣土產魚類的蓋斑鬥魚每日約可吞食307.5隻的孑孓」，勾起民眾回憶，早年也曾推廣養臺灣蓋斑鬥魚吃蚊子。

(中時 )