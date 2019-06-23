今年高中特招考試有3區11校參加，今天統一舉行學科測驗。教育部表示，今年特招考試考生總計3285人，缺考總人數為203人，整體平均到考率93.82％，預估總錄取率為25.91％。

今年高中特招，有基北區政大 附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台 南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中、南大附中等3區11校辦理，招生名額共851名，比去年855名少4名。

教育部表示，各校(區)於考試完畢後公告各科試題及參考答案，台南區已公告於台南市政府教育局十二年國教資訊網及國立台南第一高級中學特招網站；其餘2區5校，請至各校網站下載。

教育部為落實人才培育與升學管道多元化，鼓勵學校發展語文、人文學科、社會科學、數學、自然科學、資訊、邏輯或與社區文化結合等學科特色課程，辦理特色招生考試，使具有學術傾向之國中畢業生得依照自己的專長及能力適性入學。

教育部表示，這個管道是採國中教育會考成績作為錄取門檻，並以加考1至3科之學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。分發方式採與各就學區免試入學一次分發到位，學生選填志願方式延續去年模式。

報名此本管道者，一律採取網路選填分發志願，開放網路查詢學科測驗分數及志願選填日期為6月24日至27日；且參與各區免試入學之應屆或非應屆畢業生，應於原免試選項志願序間，增列特招志願序。

教育部提醒考生注意選填志願及繳交志願時間，並請依照各就學區放榜（7月9日）及報到日程（108年7月12日），完成入學報到手續，以利未來學習準備與及早適應未來高級中等學校生活。

(中時 )