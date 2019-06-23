從事幼教工作的林貴惠為提升自我專業，2年前返回母校中台科技大學進修，還帶著女兒何佩珊、女婿何經源一起念書，3人透過共同討論與相互鼓勵，今年都取得學位、一同畢業，堪稱「一門三傑」。

林貴惠說，自己多年前從中台科大兒童教育暨事業經營系畢業，之後從事托育工作、長達30年，因有感於時代變化快速，為提升自我文教管理與經營的專業，決定報考母校文教事業經營研究所，因女兒專長為早期療育、女婿擅長文創藝術與幼兒教育，便邀女兒、女婿一起報考，也如願錄取。

指導教授周安邦認為，這一家人專長雖都與幼教相關，但擅長領域各有不同，他們以彼此的風格共譜出美好樂章，在2年學習期間，發現他們對幼教產業的見解、想法都不盡相同，但3人透過共學、討論的方式整合不同意見，展現出異中求同的論文作品，相當特別。

其中，擅長文創藝術的何經源今年還在校內的中台藝文中心、以「走心人生」為主題展出創作個展，其Q版漫畫創作、深刻刻畫出人物神韻的作品，讓許多觀者讚嘆。校方表示，這一家人同時入學進修、又同時畢業，相當難能可貴。

(中時 )