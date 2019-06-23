「邂逅潮間帶－河口生態藝文特展」，即日起在裕珍馨三寶文化館展出。（陳淑娥攝）

魚貝類DIY創十分精緻。（陳淑娥攝）

小朋友學做黃槿樹布袋戲偶。（陳淑娥攝）

飛鳥、螃蟹、魚貝目不暇給，河口生態多樣化令人大開眼界，台中大甲裕珍馨三寶文化館展出「邂逅潮間帶－河口生態藝文特展」，數十幅精彩攝影作品、數百件手作螃蟹、魚貝類DIY作品，即日起至7月25日止，讓民眾不用去海邊，也能飽覽濱海生態。

此次活動由EIET遊戲解說營策展，執行長鄭清海表示，EIET共200多名成員，研發出簡單又好玩的生態遊戲超過200項，服務範圍高達17個縣市，500多個活動場次，吸引逾5萬人次參與，最終的目的希望未來我們都能腳上可以與土地一起呼吸的萬年鞋(赤腳)。

「邂逅潮間帶－河口生態藝文特展」23日在三寶文化館登場，數十幅精彩攝影作品、數百件手作螃蟹、魚貝類DIY創作，各具特色令參觀者大開眼界；其中，老師林明德以黃槿樹製作出布袋戲偶，更在現場進行教學，吸引許多小朋友共襄盛舉。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱指出，EIET遊戲解說營是台中地區珍貴資產，藉由遊戲產生對生態及環境的愛，誘發主動關懷的行動，讓保育行動深入而持久。「邂逅潮間帶－河口生態藝文特展」展期至7月28日止，每周六、日還有免費DIY體驗及闖關遊戲，歡迎有興趣民眾前往觀賞。

(中時 )