高雄市長韓國瑜表態角逐2020國民黨總統初選後，6月一周一造勢，原訂7月6日也要在高雄舉辦挺韓造勢活動，如今傳出因為高雄登革熱疫情，主辦單位擔心群聚感染，因此最後決定取消。韓國瑜後援會版主徐正文也在臉書公告「高雄造勢活動7月6日因登革熱疫情取消了」。

(中時電子報)