憂登革熱群聚感染擴大 韓國瑜高雄造勢取消 15:172019/06/23 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 憂登革熱群聚感染擴大，韓國瑜高雄造勢取消 。(韓國瑜後援會) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜表態角逐2020國民黨總統初選後，6月一周一造勢，原訂7月6日也要在高雄舉辦挺韓造勢活動，如今傳出因為高雄登革熱疫情，主辦單位擔心群聚感染，因此最後決定取消。韓國瑜後援會版主徐正文也在臉書公告「高雄造勢活動7月6日因登革熱疫情取消了」。 (中時電子報) #高雄 #登革熱 #韓國瑜 #活動 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 韓國瑜王牌是她 數萬韓粉淚崩 18:402019/06/22 政治 造勢晚會前 韓國瑜先後拜會紅黑派龍頭 19:242019/06/22 政治 這個只有台中場才有的福利 讓20萬韓粉嗨翻了 19:312019/06/22 政治 憶蔡同榮奔走公投法 韓國瑜痛批民進黨得了權力中毒症 19:432019/06/22 政治 韓國瑜提出經濟解方「拉進來打出去」 22:212019/06/22 財經 許聖梅突向韓粉道歉「很對不起大家！」 23:002019/06/22 娛樂 沈智慧呼籲韓粉：顧電話守民調 讓韓國瑜出線 23:592019/06/22 政治 為何韓粉仍堅定挺韓國瑜？他列七大原因 09:092019/06/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜四場造勢後...孫大千喊14字 - 政治 黨已經變了！游盈隆爆震撼彈 宣布退出民進黨 - 政治 黃國昌辦反紅媒遊行 陳國祥批： 這才是反民主活動 - 政治 韓國瑜vs.綠營造勢 洛杉基曝最大差別是它 - 政治 比空拍機還狂 從七期豪宅拍韓國瑜造勢影片曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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