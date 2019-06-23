長榮空服務員罷工迄今4天，因消基會依民法認為旅行社是航空公司債務代理人，並主張旅行社應依照國外旅遊定型化契約書第12條(因可歸責旅行社事由解約)，指旅行社應對旅客負違約金的賠償責任，業已引發全台旅行社的眾怒與「公幹」，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市與台灣省旅行公會聯合會理事，對此均表達嚴重不滿。中華民國旅行業品質保障協會則反問：旅遊社過失何在？

旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁則怒斥搞不清楚狀況的消保單位「太白目」。蕭博仁表示，航空公司三次的罷工，已造成台灣及國際的旅客權益受損，丟盡了我們台灣的臉。他並說，旅遊業損失的多少假期？協助了多少客人返台？加了多少的班？虧了多少的錢？有人知道嗎？我

蕭博仁強調，每次航空司罷工，旅遊業者只是逆來順受，不想讓社會造成更多的困擾。但「旅遊業者不是空氣！」，他代旅遊業界發聲表示，政府應盡快介入勞資協調，「否則旅遊業界也一定會起來反制」，請長榮航空，空服工會，勞動部，交通部，趕快開啟協商，儘早 結束這個鬧劇。

台北市旅行公會理事長吳志健今（6／23)日召開記者會表示，本次長榮空服務員罷工起因於勞資問題，完全不可歸責於旅客與旅行業，長榮航空及桃園空服員職業工會應承擔全部賠償及補償責任，因罷工造成消費者及團體旅客取消之衍生費用，皆應納入補償之適用。

吳志健表示，交通部觀光局已就本次罷工事件，再次對消費大眾公告旅客參團解約退費處理原則，外界不應再散錯誤資訊，讓無辜的消費大眾及旅行業者再製造衍生更多的旅遊消費糾紛。

旅行品保協會則指出，勞工依勞資爭議處理辦法發動罷工，資方航空公司取消航班，航班無法履約，自非屬可歸責於航空公司事由，當然更不是旅行社的過失、絕無違約責任！

品保協會依交通部觀光局所發佈之：本次(0620)罷工事件係屬不可歸責於旅行社與旅客雙方之事由，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點(即國外旅遊定型化契約第14條)規定：「因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。。

(工商 )