吳宗憲23日主持中天節目《小明星大跟班》，被問到近日鬧得沸沸揚揚的阿翔、謝忻婚外情，他透露22日晚上邀謝忻上節目，被她以公司安排的理由婉拒，他聽完火氣有點大並直言，「我說要把她直接刪除掉，腦袋拿出來，好好面對社會大眾，怎麼給人家的家庭二度傷害呢？又不給說明，突然間跑掉，不面對自己的工作，給她工作也無法。」

吳宗憲表示，謝忻跟阿翔危機處理失當，根本是此地無銀三百兩的寫照，他強調，「我剛跟謝忻聊了一下，她說我跟阿翔又沒什麼，處理方式不對，害我們都以為真的有什麼，其實她很大方的倒是沒什麼，扭捏躲起來是有病嗎？我認為沒什麼事。」他生氣直喊，「我對事不對人，哪有這樣處理，謝忻不要再連絡，腦袋不好。如果有，就對媒體講清楚，我跟他通姦；如果沒有，為什麼要突然間跑掉？沒什麼事為何不上節目？隔天還敢退我的通告，永遠不要來了。」

詢問是否因此封殺謝忻，吳宗憲妙回，「沒有封殺，因為她自殺，我哪有封殺，連陳三斤（陳沂）都讓她來。」他認為謝忻應該對外道歉，承認有點逾越那個角度，但不應該躲起來，並直指不懂兩人經紀公司的處理方式，他不便批評、置喙，但如果該公司老董事長還在，一定會氣到罵髒話。說到最後，他還幽了時事一默，「台灣就怪怪的，首富牽住女記者的手，還幫你綁鞋帶，我也曾經幫中視記者綁鞋帶，在他睡覺時，後來他起來就跌倒了，因為我把兩隻鞋綁在一起。」現場轟笑聲不斷。

(中時 )