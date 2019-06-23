中美有望重啟貿易協商、美伊關係緊繃，近期國際油價向上墊高。中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升同步調漲0.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。

另，台塑化24日凌晨1點，零售參考價為92無鉛汽油27.2元／公升、95＋無鉛汽油28.6元／公升、98無鉛汽油30.7元／公升，超級柴油則為24.9元／公升。

受美中兩國領導人將於G20峰會會晤及中東海運原油輸運安全引發疑慮，導致國際油價上揚。中油本週調價指標7D3B週均價從每桶61.46美元上漲至62.35美元，台幣兌美元匯率升值0.124元，國內油價依公式計算漲幅為0.84％。

中油表示，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油各調漲0.2元，足額調整；另，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.7元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

今年截至5月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額約為17.9億元。

美國石油協會最新報告指出，美國5月原油產量創下歷史新高，達1,220萬桶／日，其中最大產地德州的原油產量更首度超過500萬桶／日；主因為生產力的提高，以及新的油管付運令此前一些已鑽探但未完工的油井也開始生產的影響。

美國5月天然氣凝析油的產量也同樣創新高達到480萬桶／日，包括原油以及油品的石油總出口量也創下歷年同期新高達到810萬桶／日，其中原油出口量達到創新高的300萬桶／日。5月份，美國原油庫存水平較去年同期高出10.5％。

分析師認為，短線在中美貿易衝突有望重啟談判、中東地緣政治緊張，增添油價止跌反彈力道。不過，美國原油產量達到歷史新高的里程碑，對原油勢必造成供給壓力；尤其相對當前全球景氣趨緩氛圍，恐對原油價格增添壓抑。後續需求端能否因中美貿易衝突、美伊緊繃趨緩，獲得加溫支撐，成為追蹤關鍵。

(工商 )