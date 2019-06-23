前奧運國手們「回娘家」，參加中華奧會舉辦的國際奧林匹克日活動。(中華奧會提供)

今天是國際奧林匹克日（Olympic Day），且是國際奧會（IOC）創立125周年紀念，中華奧林匹克委員會、中華民國奧運人協會及國立體育大學一同主辦「前進2020東京奧運暖身活動」，邀請田徑跨欄好手陳奎儒、射擊選手田家榛，以及這個月才在世錦賽拿下奧運反曲弓男、女團滿額參賽門票的中華射箭隊好手湯智鈞、鄧宇成、魏均珩、雷千瑩、譚雅婷、彭家楙，到場和近千位冒雨前來參加活動的民眾見面，一同為中華健兒集氣。

1894年6月23日，現代奧林匹克之父皮耶德．古柏坦（Pierre de Coubertin）在巴黎召開國際體育大會，國際奧林匹克委員會（IOC，International Olympic Committee）於當日正式成立，國際奧林匹克日也維持了100多年，每年這一天，中華奧會都會準備儒路跑等活動慶祝。

射箭世錦賽包辦反曲弓女團、個人對抗賽雙金的「雷母」雷千瑩透露，由於射箭器材昂貴又具危險性，一般民眾平時很難接觸這項運動，很開心透過今天的活動，讓更多人認識、瞭解射箭，透過互動讓民眾有參與的感覺，可以更關心選手們努力為國爭光的心情。

中華奧會在國際奧林匹克日舉辦路跑活動，讓民眾一面運動奔跑、一面慶祝這個對奧運人來說一年一度的盛大日子。(中華奧會提供)

中華奧會主席林鴻道指出，世錦賽中華射箭隊進帳3金1銅佳績，是選手長時間揮灑汗水練習換來的榮耀，期許選手們保持下去，在明年東京奧運為台灣射下射箭項目首面奧運金牌。

而上個月在台灣國際田徑公開賽跑出生涯最佳成績13秒34的「台灣欄神」陳奎儒，距離東奧參賽門檻只有0.02秒，他強調，今年9月世界田徑錦標賽是個人今年最重要的一場賽事，尋求跑進13秒32內達到奧運參賽標準，也希望跑進世錦賽決賽。

(中時電子報)