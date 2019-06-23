今天是國際奧林匹克日（Olympic Day），且是國際奧會（IOC）創立125周年紀念，中華奧林匹克委員會、中華民國奧運人協會及國立體育大學一同主辦「前進2020東京奧運暖身活動」，邀請田徑跨欄好手陳奎儒、射擊選手田家榛，以及這個月才在世錦賽拿下奧運反曲弓男、女團滿額參賽門票的中華射箭隊好手湯智鈞、鄧宇成、魏均珩、雷千瑩、譚雅婷、彭家楙，到場和近千位冒雨前來參加活動的民眾見面，一同為中華健兒集氣。
1894年6月23日，現代奧林匹克之父皮耶德．古柏坦（Pierre de Coubertin）在巴黎召開國際體育大會，國際奧林匹克委員會（IOC，International Olympic Committee）於當日正式成立，國際奧林匹克日也維持了100多年，每年這一天，中華奧會都會準備儒路跑等活動慶祝。
射箭世錦賽包辦反曲弓女團、個人對抗賽雙金的「雷母」雷千瑩透露，由於射箭器材昂貴又具危險性，一般民眾平時很難接觸這項運動，很開心透過今天的活動，讓更多人認識、瞭解射箭，透過互動讓民眾有參與的感覺，可以更關心選手們努力為國爭光的心情。
中華奧會主席林鴻道指出，世錦賽中華射箭隊進帳3金1銅佳績，是選手長時間揮灑汗水練習換來的榮耀，期許選手們保持下去，在明年東京奧運為台灣射下射箭項目首面奧運金牌。
而上個月在台灣國際田徑公開賽跑出生涯最佳成績13秒34的「台灣欄神」陳奎儒，距離東奧參賽門檻只有0.02秒，他強調，今年9月世界田徑錦標賽是個人今年最重要的一場賽事，尋求跑進13秒32內達到奧運參賽標準，也希望跑進世錦賽決賽。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。