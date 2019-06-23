最慘捉姦團！彰化一名人妻懷疑老公偷吃，接獲徵信社通知後，召集兄、嫂與徵信人員組成捉姦團，一同到摩鐵踹門，成功拍下老公與一名女子光溜溜床照。不過法官認定僅「床照」不能證明有性器接合，不但通姦告不成，反而是「抓姦團」4人分別依妨礙秘密、侵入住宅罪，各處拘役20日、7日不等。可上訴

判決書指出，2016年10月間，賴姓人妻接獲徵信社通知，丈夫何男與藍姓女子進入摩鐵，賴女遂找來哥哥、嫂嫂，與徵信社員工一起前往捉姦。眾人抵達現場，由徵信社員工踹爛摩鐵房門的喇叭鎖，眾人進房後，見何男與藍女光溜溜躺在床上，僅用棉被遮體，賴女憤怒掀開棉被，由徵信社人員拍下2人裸照。

賴女掌握「床照」、現場衛生紙、浴巾等證據後提告通姦。不過彰化地院審理認為，現場扣案的衛生紙上雖有兩人DNA，但可能源自2人的唾液、肌膚皮屑，未能證明2人有性器官接合行為，在通姦罪及相姦罪嫌部分判何、藍2無罪。

但是眾人捉姦行為不當，賴姓人妻犯竊錄身體隱私部位罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元；而賴女哥哥、嫂嫂及踹門的徵信社員工，犯侵入住宅罪，各處拘役7日，得易科罰金7千元。均可上訴。

(中時電子報)