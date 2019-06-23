長榮航空空服員罷工進入第四天，交通部今（23）日上午召開應變會議，針對外界討論增設罷工預告期，交部拋出「授權期」概念，盼為罷工訂定起訖時間。但勞動部表示，目前首要工作是讓勞資雙方重回談判桌，授權期議題需要審慎研議；桃園市空服員職業工會則認為，授權期將比預告期更加削弱勞工談判力量。

交通部政務次長王國材今在應變會議後表示，建議增列罷工授權期，訂定工會罷工的起訖時間，降低罷工對資方造成的損失，旅客也能因明確知道罷工時間，減少所受的衝擊影響。

勞動部政務次長劉士豪表示，勞動部已就罷工預告期或授權期議題研究很久，但因世界各國對於所謂預告期或授權期制定方式不同，相關的配套方式亦非常多，到底如何訂定可以適用於台灣，或是相關勞資爭議程序該如何處理，仍需要審慎研究。

劉士豪說，勞動部目前首要工作是將長榮罷工勞資雙方拉回談判桌，促成團體協商，預告期議題還不是首要處理部分，此議題會再與交通部共同研議。

桃空職工秘書長鄭雅菱則認為，台灣對罷工的規範，在全世界國家中已有相對嚴謹、困難的程序，須經勞資爭議調解、工會全體會員過半同意，才能取得罷工權，就以此次罷工為例，工會自去年底送出調解後，半年來不斷開記者會呼籲公司協商，即已發揮預告期精神，若要再加一條授權期，只會讓勞工更沒力量要求資方協商。

鄭雅菱指出，授權期概念與預告期類似，但授權期規定罷工起訖時間，比預告期還多加一個結束的時間，恐讓資方更可以預期罷工範圍，更多一個不須正視勞工訴求的理由。

(中時 )