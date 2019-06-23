長榮航空空服員6月20日突襲罷工，旅行業措手不及，4天造成有數萬旅客的行程耽誤，旅行業損失難以估計，六都旅行業者今召開記者會，除要求政府盡速修法制定罷工預告期，更不排除25日號召百名業者，到桃園南崁長榮航運大樓抗議。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，長榮航空6月20日勞資協商過程中，桃園市空服員職業工會突然宣布當天下午4點開始罷工，讓人措手不及，影響廣大旅客及業者權益，並再次重創台灣觀光產業。

吳志健指出，勞工罷工權應受到尊重，但對於一再濫用突襲式罷工手段，綁架消費者來謀取自身利益，漠視社會大眾權益的粗暴行為，公會必須予以強烈譴責。他也酸「最會溝通的政府」，應盡快促成勞資溝通，讓罷工事件落幕。

吳質疑，航空業已發生3次罷工，政府要明訂合理的罷工預告期，讓社會及旅行業及早因應，「真有這麼困難？」

台中旅行公會理事長張進丁說，許多中南部旅行業者，這幾天要求公會要有抗爭手段，若罷工持續下去，旅行業將於25日上午10點，動員到南崁長榮航運大樓進行反罷工抗議。

(中時 )