長榮空服員罷工事件不斷延燒，至今已邁入第四天，對於這次的罷工行動，有部分長榮員工無法認同。今日又有一名身為工會成員的空服員提出質疑，「八大訴求怎麼來的？」。

有一名空服員以「我是空服員，是工會成員，但我沒有去罷工」為題發表了一篇臉書長文，她說自己收到太多的詢問，也知道有許多霸凌事件，因此整理出6點疑問。她表示，當初加入工會時，沒有察覺到桃園市空服員職業工會屬於外部工會，而在2017年開始協商之際，又發現協商主導者並非完全屬長榮航空的員工，由於可能發生的操作及立場而無法信任，因此她支持工會自主。

她繼續說明，自己也是工會成員，但她並未參與此次罷工。針對八大訴求，她指出，不明白這八大訴求怎麼來的？她一年繳了2400元的會費，因此應有權利參與工會的提案、表決，但到最後卻有種被告知、方向已定的感覺。

關於長榮航空的薪水以及排班、福利制度方面，該空服員也提到，長榮這3年來，平均每人加薪8千到1萬2，連三年年終4個月外加績效獎金等等，幅度有目共睹。唯有管理制度尚還有進步的餘裕空間，這可以再探討、爭取。

最後，空服員直言，「協商是完全壓垮我的最後一根稻草」，她解釋，雙方僅在討論第一條時未有共識，後面的7項訴求沒協商就馬上罷工，非常蠻橫，她完全無法認同。

文章一出，底下也出現許多聲援的留言，「感謝妳的勇敢發言」、「謝謝你明智，希望可以影響更多人，而非被片面資訊誤導」。

(中時電子報)