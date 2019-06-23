雙和泌尿科主治醫師吳佳璋 （右一）與醫師魏汶玲（左二）協助馬紹爾病患泌尿道問題，助病人重拾優良的生活品質。（雙和醫院提供）

馬紹爾群島共和國居民多年來深受攝護腺肥大、泌尿系統結石等泌尿道疾病困擾，在外交部委託下，雙和醫院派遣泌尿科資深主治醫師吳佳璋擔任團長，率泌尿科醫師、麻醉科醫師及開刀房護理師組成行動醫療團，進駐馬國馬久羅醫院，提供優質的門診手術治療及諮詢服務，改善居民健康問題。

醫療團駐診期間，進行10台泌尿科相關手術。吳佳璋表示，此行最令他難忘的是，有一名被當地外科醫生轉診的馬國病人，主述排尿困難與陰囊水腫，推測為早期受到寄生蟲感染術後引發的陰囊疝氣，導致病人解尿困難，長期受漏尿所苦，不僅生活品質大受影響，也造成社交生活障礙。

該名病人在接受醫療團的評估與手術後，病人漏尿問題大幅改善，也不再因身上的尿臭味忍受他人異樣眼光，重拾笑容。醫療團純熟的技術，成功治癒患者，也被當地媒體大篇幅報導。

雙和醫院透過醫療服務的傳遞，再次獲得當地人民的信賴，不只增進兩國友好關係，也為爭取了更多在國際舞台上發光的機會。雙和醫院自2013年起承辦駐馬紹爾台灣衛生中心計畫，每年派駐8至11名專科醫師前往當地駐診，共幫助超過6000名患者。

雙和醫院並於2018、2019年分別獲「第三屆國際醫療典範獎」、院長吳麥斯入圍「第四屆國際醫療典範獎個人獎」及外交部頒發的「外交之友貢獻獎」殊榮。雙和醫院表示，憑藉著「醫療無國界」的信念，積極協調有限的人力及物資，將醫療資源做最好的運用，展現台灣藉由醫療展現軟實力的最佳驗證。

(中時 )