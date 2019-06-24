老闆娘自製青芒果搭配洛神花蜜餞，酸甜滋味的「芒果青紅了」最受年輕女性喜愛。（林欣儀攝）

夏天吃冰消暑，也要讓眼睛「驚艷一下」。位於台中市大里區的「新南五五製冰所」，店內裝潢走文青風，所有冰品配料全都是老闆娘一手熬煮，不論傳統台式的粗顆粒剉冰，或綿密、入口即化的雪花冰，全都走「視覺系」，去年開幕至今，已成為IG熱門冰店。

隱身在舊式社區內的冰店，裝潢為木製素材，牆面刻意以黑板呈現，是年輕人熱拍景點。而店內首推的夏季限定商品「紅瓜圓又圓」，以美人瓜剖半後挖空中間的西瓜肉當成碗，西瓜肚內塞滿淋了糖水的剉冰與西瓜肉，最上方還擺上香草冰淇淋甜筒、撒上Q彈粉圓，吃完了還能挖西瓜肉吃。

可惜受日前連續下雨影響，美人瓜產量與品質不穩定，有時可能吃不到，這時，店家特別推薦「芒果頂瓜瓜」，以牛奶雪花冰打底，鋪上愛文芒果、金煌芒果，上方再舖上一球球小玉西瓜，最後淋上些粉圓，唯美視覺搭配多層次口感，也是熱門商品。

此外，以芒果青及洛神花為主的「芒果青紅了」，淋上手工熬煮糖水及洛神花醬汁的粗顆粒剉冰，冰品周邊擺上老闆娘自製青芒果，在點綴上洛神花蜜餞及香草冰淇淋，宛如戀愛般的酸甜滋味，是許多年輕女性最愛。

(中時 )