目前長榮空服罷工越演越烈，勞資雙方都不妥協。有位長榮男地勤在Dcard發文，無法認同長榮空服員的行為，認為罷工只是勞資溝通的過程，「但這次長榮的小公主們，真的讓我很失望呢」，並提出4個他真心想不通邏輯的點，也希望空姐們「不要再用這種方式，來傷害其他沒有欠妳的人」。

1輪班傷身體

原PO表示，長榮空服們常說輪班生活犧牲了與家人相處的時光，因為時差搞壞身體，「但依照長榮的面試文化，一定會問妳輪班時差生活妳可以接受嗎？夢想當空姐的妳肯定會說，當然可以啊！」並指出有很多空姐非常會玩，很常看到他們在IG貼出夜唱、喝酒、夜店等照片，「我相信妳休假跑去做的事也傷了不少身體」。

2長榮很血汗

原PO解釋，雖然長榮是出名的血汗、服務旅客很到位，「給空服的福利，真的是外面很多工作不可能有的」，在這次爆發罷工之前原PO開玩笑，「如果我是老闆，一定會把福利機票給收回去，畢竟這不是妳的薪水，是我體諒妳辛苦給員工的福利，果然這次長榮就是用這招」。

3是台灣對外連結的交通產業，有社會責任

原PO說，空服在罷工前，沒想過自己是有社會責任的，「因為妳們做的行業是大眾運輸，是台灣對外連結的交通產業」，就因為妳們嫌事多錢少，長榮欠妳們一個加薪道歉，就毀了旅客期待已久的旅行、與家人見面的機會。

4可憐的一線人員

原PO真心覺得，「要罷工就不要在公司罵同事，可以移駕至機場」，說不想超時上班，卻讓地勤因為妳們加班、讓公司其他人因為妳沒有了年終、讓投資長榮航空的小股東們因為妳而損失的錢，「這些妳罷工前一定沒有想過或是妳不在乎，因為不是妳們家當然沒有關係 ，對吧！」

(中時電子報)