台中市議員曾朝榮結合民間力量23日發起在大安塭寮漁港海邊舉行「大手牽小手、用愛淨灘」活動，來自各學校與民眾約2000人，以實際行動愛護地球環境，一上午共清出5、6噸一般垃圾，足見海洋廢棄物汙染問題嚴重。
金豐室內設計公司與市議員曾朝榮服務處、鎰成汔車旅業、環偉實業號召約2000名學生與民眾，參與淨灘活動，由於天空飄雨，眾人穿雨衣、戴上手套，手握夾子，走向海灘撿拾垃圾。從上午8點撿了大約3個多小時，共撿拾了一般垃圾近6公噸垃圾。
台中市議員曾朝榮結合民間力量23日發起在大安塭寮漁港海邊舉行「大手牽小手、用愛淨灘」活動。曾朝榮說，經過淨灘活動統計發現，海灘上的寶特瓶蓋、寶特瓶、塑膠、玻璃瓶最多，希望藉由此次活動拋磚引玉，教育大家愛地球，為了下一代，減塑生活從你我做起。
金豐室內設計公司執行長呂金豐表示，台灣海灘很美，但垃圾破壞生態與美景，台灣四面環海，有優渥的地理環境，國人非但不好好珍惜，甚至還加以破壞，造成的環境汙染是留給下一代最大的傷害。
呂金豐強調，在愛地球理念下，產生一股力量，決心要為地球環境盡一份力，與其間各行各業的業者、曾朝榮志同道合，不畏酷暑和雨天，大家合力淨灘，留給下一代乾淨美麗的海洋。
(中時 )
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