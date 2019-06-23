游昇俯／台北報導

長榮航空罷工影響旅客權益甚鉅，國民黨立委今（23）日召開記者會，痛批交通部長林佳龍及勞動部長許銘春失職，應為此道歉下台。許銘春透過幕僚表示，道歉下台不能真正解決問題，眼前最重要的還是化解罷工爭議，讓勞資雙方坐上談判桌比較重要。

長榮空服員罷工是近三年來第三起航空業罷工，國民黨團總召曾銘宗痛批，此次罷工影響超過20萬人次，嚴重影響消費者權益，林佳龍明知罷工可能隨時發生，卻帶團前往貝里斯參訪，勞動部在勞資協商破局後，卻完全束手無策。他表示，外界看不到政府有什麼作為，僅因長榮是民營公司，就說政府沒有股權無從介入，任由惡化擴大，點名林佳龍及許銘春須為此道歉下台。

勞動部長許銘春透過幕僚表示，勞動部過去一直很努力穿梭長榮航空勞資雙方，眼前首要工作在化解罷工爭議，讓勞資雙方坐上談判桌，尊重立委表達的意見，但道歉下台不能真正解決問題，勞動部會盡力促成雙方協商，讓勞資爭議順利落幕。

勞動部表示，長榮航空3月5日、4月9日及4月17日三次勞資爭議調解，勞動部均派人與會， 3月12日及4月1日勞動部亦與交通部、桃園市勞動局一同訪視長榮公司，在此次爭議中不斷穿梭兩邊，但長榮畢竟是民營企業，主管權限在地方政府，勞動部會盡量促成勞資雙方協商，尋找折衝方案。

(中時 )