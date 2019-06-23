前立法院長王金平（中）下午出席彰化縣王金平之友會成立造勢活動，向全場2000名支持者宣示參選到底的心情，並發表「金平國家願景報告」，臚列14大項政策因應台灣當前的三大困境。（謝瓊雲攝）

彰化縣王金平之友會成立造勢活動23日下午在彰化市南郭國小禮堂舉行，多名前縣長、前議長都出席力挺。（謝瓊雲攝）

彰化縣王金平之友會成立造勢活動，現場來了2000名支持者。（謝瓊雲攝）

現場來了2000名支持者。（謝瓊雲攝）

前彰化縣長卓伯源強調，選總統就要選一個跟彰化縣最有淵源，最了解彰化的參選人。（謝瓊雲攝）

彰化縣王金平之友會成立造勢活動23日下午在彰化市南郭國小禮堂舉行。（謝瓊雲攝）

前立法院長王金平23日出席彰化縣王金平之友會成立造勢活動，強調為國家奉獻自己、參選到底的決心，是否脫黨參選則未說死；彰化縣長王惠美雖未公開站台，但會前全程陪王至南瑤宮參拜，再派副縣長洪榮章全程站台，低調表達地主之誼。

宣布參選總統的王金平日前率先丟出震撼彈，宣布退出黨內總統初選，但近日又開始全台走透透，強調從沒說過不選，並說未來要走的路，自己會慢慢深刻體會，「說參選到底是我的決心跟我的信心」，未正面回應是否脫黨參選。

王金平說，彰化縣王金平之友會成立造勢，前縣長阮剛猛、卓伯源、前立委謝章捷、前議長白鴻森等都出席力挺。立委柯呈枋、縣議員顧黃水花與花壇鄉長顧勝敏母子和員林市長游振雄等人也前來站台。

白鴻森和阮剛猛都強調王金平過去在政壇幫助很多人，任何人有困難都義不容辭伸出援手，如今王金平要參選總統，理應站出來給予最大支持；卓伯源則強調王金平年輕時在彰化生活、任教，是最了解彰化的總統參選人。

王金平表示，彰化一定要跟台中市要並列為中部的兩大都會，從經建、交通人文、環境、社會，全都要有全新規畫，用中央跟地方做為夥伴關係、來協助支持，把彰化建設成國際大都會的縣市。

對於韓國瑜台中場造勢活動的出席人數和民進黨對權力中毒的批評，王金平強調，人數多少不必在乎，重要的是支持的心，韓說什麼大家能認同就好，強調自己下周也會跟顏清標本人直播包水餃，也早已約好將與台中紅、黑兩派系大老見面拜會。

至於朱立倫酸他說要參選到底的決心「只有他跟他的神明知道」王則哈哈大笑以朱「經常在講別人的話」帶過。

王金平在南郭國小禮堂對2000名支持者，強調自己願意用生命奉獻、把自己貢獻給國家，強調自己為台灣把脈診斷的結果，說明當前台灣面臨的三大困境，並發表參選總統的「金平國家願景報告」，臚列14大項政策因應困境，為人民打造榮耀幸福台灣夢。

之前台中市長盧秀燕不出席韓國瑜造勢被韓粉罵翻，還讓韓國瑜親自留言緩頰，王惠美多次謹慎發言、強調支持最後黨的提名人選，雖然王金平辦公室公布的活動流程中，出席名單點名王惠美，但王事前口風很緊，並未鬆口，當天提早迎接王金平至彰化，全程陪同至南瑤宮向媽祖參拜，並未出席造勢活動，也沒有公開站台，以自己的方式巧妙迴避的站台表態的尷尬，但又盡了地主之誼。

(中時 )