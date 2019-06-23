進香遊覽車疑煞車失靈滑落邊坡 10遊客輕傷 17:102019/06/23 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 該遊覽車是從台中到梅山鄉三元宮進香的數量遊覽車之一，下山途中疑似煞車失靈擦撞邊坡。（張亦惠翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣梅山162甲線7.2K附近今天中午發生一台遊覽車擦撞邊坡事故，共10名乘客輕傷，經民眾協助接駁就醫後並無大礙。 據了解，該遊覽車是從台中到梅山鄉三元宮進香的數量遊覽車之一，下山途中疑似煞車失靈擦撞邊坡，車上共載送40名乘客（不含導遊及司機），現場有10名傷患僅輕傷（9女1男），由熱心民眾協助接駁送大林慈濟醫院，餘遊覽車上人員均由其餘隨行遊覽車載送下山。 (中時 ) #遊覽車 #邊坡 #下山 #民眾 #乘客 也許您會感興趣 推薦閱讀 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 18:532019/06/19 社會 扶梯崩塌瞬間乘客狂逃 駭人畫面曝 08:002019/06/20 時事 看到正妹UBER女司機 色乘客竟脅迫性服務 18:112019/06/21 社會 人行調查報告 陸民買股意願提升 04:092019/06/22 焦點新聞 20萬韓流湧入 交管停看聽 04:102019/06/22 政治要聞 記者採訪遊覽車司機搶做這事 韓粉笑歪 14:562019/06/22 政治 社會熱門新聞 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 兒看完A片竟找媽發洩 她「抓鳥」躲過一劫 - 社會 他迷上換妻性癖 害妻被萬人騎GG了 - 社會 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 悲劇！土城父帶10月大男嬰燒炭雙亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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