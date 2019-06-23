嘉義縣梅山162甲線7.2K附近今天中午發生一台遊覽車擦撞邊坡事故，共10名乘客輕傷，經民眾協助接駁就醫後並無大礙。

據了解，該遊覽車是從台中到梅山鄉三元宮進香的數量遊覽車之一，下山途中疑似煞車失靈擦撞邊坡，車上共載送40名乘客（不含導遊及司機），現場有10名傷患僅輕傷（9女1男），由熱心民眾協助接駁送大林慈濟醫院，餘遊覽車上人員均由其餘隨行遊覽車載送下山。

(中時 )