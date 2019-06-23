台灣民意基金會董事長游盈隆今（23）天在臉書正式宣布退出民進黨，民進黨秘書長羅文嘉下午表示，「很可惜，少了一位老朋友，繼續在裡面努力」。是否進一步與游接觸？羅搖搖頭沒有再多做回應。

今年初爭取民進黨主席補選落選的台灣民意基金會董事長游盈隆，上午在臉書宣布退出民進黨，並詳列在蔡英文主席八年領導下，民進黨優良傳統逐漸消失等六點理由。

民進黨秘書長羅文嘉下午參加反紅媒遊行前受訪表示，民進黨的組成非常多元，很多辦法無法做到百分之百（令人）滿意，但是站在黨主席卓榮泰與他的立場上，一方面要盡量降低所有不夠滿意的部分，也要保持最大的可能性去改變與改善。

羅文嘉說，在一個團體裡面，一定會有各種問題會發生，每天面對這些問題，他採取的方式就是解決問題，面對不滿意的部分，想辦法讓他更滿意，「很可惜，少了一位老朋友，繼續在裡面努力」。

(中時 )