縣府去年規畫轉型為綠能專區的示意圖，因涉及地主的農漁保資格可能喪失及必須需繳納稅賦，影響地主加入的意願。（周麗蘭翻攝）

延宕多年未開發的台西工業區去年轉型為「綠能專區」，由於同意的私人土地僅占三分之一，加上稅賦及漁保資格問題無解，縣府評估後本月宣示暫緩。縣長張麗善表示，曾爭取畫一區作屋頂型種電，但未獲行政院同意，未來將分期分區開發，前提是地盡其利。

雲林離島工業區的台西區1143公頃，閒置28年未開發，既非工業區也非農牧用地，其中七成是私人土地，用途大多為魚塭；前縣長李進勇規畫轉型為「台西綠能專區」，第一期開發範圍326公頃。

不過，全區839.29公頃、共地主952名，同意面積281.91公頃、同意者392人，不同意的面積304公頃，其餘在觀望。

縣府表示，使無意願或觀望的地主顧慮的原因，一半以上想繼續養殖使用， 其餘原因還有已承租他人或供親友使用、解約麻煩、土地需經過其他共有人同意等。

縣長張麗善表示，因涉及土地使用方式改變，衍生徵收地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅、漁保資格等問題，已同意的地主也希望保住農保、漁保、不納賦稅前提下進行。

張麗善說，關於稅賦及漁保資格，行政院去年召開3次跨部會議沒有定論；她上任後找行政院政務委員張景森，建議畫一區做屋頂型種電或魚電共生，張建議不要因此而破壞土地，全區若能規畫招商引資，能更充分利用土地。

張麗善表示，因應台商回流，國內產業用地不足，土地資源有限，台西工業區將以產業用地儲備機制，分期分區方式開發。

(中時 )