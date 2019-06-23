雲林縣農業產值連續3年全台第一，縣內從農人口比例也是全台最高，但僅少數知道勞動部有「農藝技術士技能檢定」，在雲林縣社區大學任教的農藝達人王瀚，2016年起鼓吹學員考證照，迄今有80多名學員考取。

勞委會自1995年起辦理農藝技術士檢定，開辦緣起是國民生活水準提高，對農藝作物栽培管？益加重視，促使從業人員透過技能檢定加強專業技術。

丙級農藝技術士須有認？農藝作物能力、執？田間作物農藝栽培的基本能？、具備從事農藝工作所需各項基本技能。

農藝達人王瀚近年陸續取得農藝、製茶技術、園藝等技術證照，也在雲林縣虎尾溪社區大學、雲林縣有機暨設施專班、雲林縣農民大學擔任講師，2016年起推廣學員參加勞動部的農藝及園藝技術證照考試。

王瀚說，任何一個職業都有專業，農業達人也需要有認證，更有憑有據，農人可以揚眉吐氣，目前農藝證照最高級仍是「丙級」，包括認識作物、認識雜草病蟲害防治、懂得農業機械操作、肥料使用、調配農藥等。

王瀚表示，2016年推廣以來，報考農藝技術士的學員幾乎都過關，今年「認識作物」及「作物病蟲草害識別與防治方法」改線上測驗，有些農人手不夠靈巧，不擅長使用電腦，不小心滑錯而功虧一簣，但已有80多人考取。

(中時 )