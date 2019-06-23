高雄市登革熱群聚感染從市郊趨向市中心！衛福部疾管署今（23）日公布新增1例本土登革熱病例，個案住在高雄市九如一路與民族一路交會的安吉里，距離金獅湖市場有段距離，不過，仍被列為三民區群聚的次波感染者。

疾管署今天公布高雄市新確診1例本土登革熱病例，個案為三民區安吉里60多歲男性，近期無出國史，平時活動地在三民區安吉里的住家為主，只是個案在6月11、14分別前往金獅湖市場周邊(鼎中路和鼎金後路) ，6月21日曾至科工館北館周邊活動。

由於個案在6月22日出現發燒、頭痛、關節痛、背痛與骨頭痛等症狀就醫，當日經登革熱NS1快篩陽性通報，今天檢驗確認感染登革病毒第四型，目前個案住院中，同住者無疑似症狀。

疾管署依個案發病日與活動史研判，個案為三民區鼎金里群聚的次波感染者，推測可能在鼎金里金獅湖市場周邊社區感染，而帶到市中心九如一路、民族一路交會的安吉里，因此不排除個案在安吉里居住地已經存有感染源的可能性。

這起群聚迄今已經累計23人確診，其中次波感染者已達四人，加上預計明（24）日 執行社區緊急防治，同時疾管署與高雄市府安排緊急防治督軍、成效評估與風險評估等工作。

今年以來，國內累計24例本土登革熱病例，全部都在高雄市，其中三民區群聚案累計23例（三民區21例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例。

(中時 )