23日上午9時，蘭州市軌道交通1號線一期工程全線開通試運營，該工程既是甘肅省首條軌道交通線路，也是國內首條下穿黃河的軌道交通線路。

1號線一期工程於2014年3月正式開工建設，貫穿蘭州中心城區，東起城關區東崗，西至西固區陳官營，是蘭州市軌道交通線網的骨幹線路，也是蘭州東西向的主幹交通線路，串聯了城關區、七裡河區、安寧區、西固區，全線正線長約25.9公里，全部為地下線，共設20座車站，兩座主變電站，在東崗設車輛段，陳官營設停車場，共配置車輛26列，採用A型車6輛編組，總投資198.16億元（人民幣）。

在1號線一期工程建設過程中，蘭州軌道交通建設者們先後攻克了盾構下穿黃河，紅砂岩地質條件下車站與隧道施工等世界級技術難題，同時還在盾構下穿小西湖立交橋、側穿解放門立交橋，下穿張掖路地下步行街等城市軌道交通隧道建設中創新了多種工藝工法，取得多項發明專利。

(旺報 )