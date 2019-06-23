小龍女罕見穿泳衣 勾妻換同款Bra溪邊玩水 16:522019/06/23 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳卓林罕見穿泳衣，和妻子Andi一起玩水。（圖／取材自吳卓林Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「小龍女」吳卓林認愛大12歲的網紅妻子Andi後，兩人一度爆感情出狀況，但小倆口事後被直擊在大街玩親親，看來兩人感情已恢復如初，而在吳卓林昨（22日）曬的限時動態中，吳卓林罕見穿運動泳衣，和Andi到溪邊玩水。 吳卓林昨在IG曬限時動態，她罕見穿運動泳衣，穿中空裝露白嫩腰，同時，吳卓林也與Andi穿同款泳衣，情侶裝閃翻，Andi站在高處的石頭向吳卓林揮手，還依偎著小龍女玩自拍，看來二人生活已經安定下來。 (中時電子報) #吳卓林 #小龍女 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大辣妻嫌她不長進 小龍女疑被狠甩拋棄 12:142019/05/14 娛樂 被甩2天神逆轉 小龍女與妻互動洩「感情現況」 10:282019/05/16 娛樂 愛妻勸與成龍相認取回姓氏 小龍女5字回應 12:272019/05/17 娛樂 娛樂熱門新聞 談阿翔婚外情！吳宗憲坦言冒火刪掉謝忻 - 娛樂 防林鳳嬌A錢 成龍把家產轉到國外懺悔「太壞了」 - 娛樂 雪莉上節目自曝沒穿內衣錄影 吐討厭胸罩主因 - 娛樂 名嘴當面嗆：為何不去華航應徵？罷工空姐激動回應 - 娛樂 高圓圓女兒滿月「超級可愛」趙樹海洩孫女像趙又廷 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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