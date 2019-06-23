「小龍女」吳卓林認愛大12歲的網紅妻子Andi後，兩人一度爆感情出狀況，但小倆口事後被直擊在大街玩親親，看來兩人感情已恢復如初，而在吳卓林昨（22日）曬的限時動態中，吳卓林罕見穿運動泳衣，和Andi到溪邊玩水。

吳卓林昨在IG曬限時動態，她罕見穿運動泳衣，穿中空裝露白嫩腰，同時，吳卓林也與Andi穿同款泳衣，情侶裝閃翻，Andi站在高處的石頭向吳卓林揮手，還依偎著小龍女玩自拍，看來二人生活已經安定下來。

(中時電子報)